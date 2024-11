Autoscheiben eingeschlagen - Festnahme

Nr. 2211

In der vergangenen Nacht wurde ein mutmaßlicher Dieb in Moabit festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hörte ein Zeuge gegen 2.50 Uhr einen lauten Knall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lehrter Straße. Dann sah er einen Mann, der versucht haben soll, mit einem Pflasterstein die Seitenscheibe eines Transporters einzuschlagen. Schließlich soll der Mann den Stein fallengelassen haben und geflüchtet sein. Alarmierte Kräfte des Polizeiabschnitts 27 konnten den 35-Jährigen kurze Zeit später am Eingang des Poststadions festnehmen. Bei der anschließenden Besichtigung des mutmaßlichen Tatortes stellten die Einsatzkräfte zwei weitere Autos mit eingeschlagenen Seitenscheiben fest. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden sie mutmaßliches Diebesgut und stellten es sicher. Der 35-Jährige wurde für das zuständige Fachkommissariat der Direktion 2 (West) eingeliefert, das die weiteren Ermittlungen führt.