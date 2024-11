Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2209

In Wittenau wurde gestern Abend ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 63-Jährige aus Richtung Am Nordgraben kommend den Fahrradschutzstreifen der Oranienburger Straße in Richtung S-Bahnhof Wittenau. In Höhe des Taldorfer Weges wechselte er auf die linke Spur der Oranienburger Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Pkw, dessen 18-jährige Fahrerin in dieselbe Richtung unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.