Festnahme nach einem Raub

Nr. 2208

Heute Morgen wurde eine Frau in Kreuzberg von drei Männern beraubt und im Anschluss einer der Täter festgenommen. Gegen 9.30 Uhr sollen drei Männer einer 35-Jährigen vor dem Görlitzer Park, an der Wiener Straße Ecke Ratiborstraße, den Gehweg versperrt und sie anschließend beraubt haben. Als vorbeifahrende Einsatzkräfte der Polizei die Situation bemerkten und anhielten, flüchteten zwei Täter in den Görlitzer Park. Der dritte, ein 26-jähriger Tatverdächtiger, blieb am Ort. Die Einsatzkräfte nahmen ihn, der noch im Besitz der Beute war, nach der Sachverhaltsaufnahme fest. Die Frau blieb unverletzt. Der 26-Jährige bekam im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen Atemprobleme. Hinzualarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach seiner ambulanten Behandlung brachten ihn die Polizistinnen und Polizisten in einen Polizeigewahrsam, wo er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übergeben wurde, dass auch die weiteren Ermittlungen übernahm.