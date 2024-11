Mann schlägt mit Schaufel um sich

Nr. 2207

Gestern früh attackierte ein Mann in Mitte mit einer Schaufel einen anderen Mann und beschädigte damit ein Fahrzeug. Gegen 6.45 Uhr habe der 33-jährige Tatverdächtige auf dem Alexanderplatz zunächst eine 32-jährige Mitarbeiterin der BSR geschubst und ihr dann eine Schaufel entwendet. Danach habe er mit dieser grundlos erst einen 44-jährigen Zeugen, der unter einer S-Bahnunterführung schlief, geschlagen und dann mit der Schaufel gegen einen geparkten, weißen Transporter geschlagen. Das Fahrzeug wurde zwar noch vor der Sachverhaltsaufnahme vom Tatort entfernt, jedoch gab die 32-Jährige an, dass an dem Wagen ein Schaden an der Beifahrerseite entstand. Der Zeuge klagte zwar über Schmerzen an einem Bein, einem Finger, sowie im Bauchbereich, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab. Eine am Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den 33-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, wo er dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt wurde, welches die weiteren Ermittlungen übernahm.