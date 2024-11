Verkehrsunfall nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Nr. 2206

Gestern Abend kam es auf der Stadtautobahn in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall. Laut Zeugenaussagen befuhren ein schwarzer SUV dicht gefolgt von einer weißen Limousine gegen 19.10 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die BAB 100 in Fahrtrichtung Nord. Dabei sollen sie auch teilweise auf dem Standstreifen am zähfließenden Verkehr vorbeigefahren sein. Der 28-jährige Fahrer der weißen Limousine kam vor der Ausfahrt zum Sachsendamm schließlich von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Leitplanke, überschlug sich, landete kurzzeitig auf dem Autodach eines unbeteiligten 49-Jährigen und kam anschließend wieder auf der Fahrbahn zum Liegen. Der unbekannt gebliebene schwarze SUV entfernte sich anschließend weiter in Fahrtrichtung Nord. Beide am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrfähig und wurden sichergestellt.

Sowohl der 28-Jährige, als auch der 49-Jährige wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Autobahn war in der Zeit von 19.15 Uhr bis 2 Uhr in nördliche Fahrtrichtung komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).