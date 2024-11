Drei brennende Autos auf Anwohnerparkplatz

Nr. 2205

In der vergangenen Nacht wurden drei Autos in Neu-Hohenschönhausen durch einen Brand beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Zeugin gegen 0.15 Uhr einen Knall auf einem Anwohnerparkplatz an der Randowstraße gehört und anschließend einen brennenden Wagen gesehen haben. Alarmierte Kräfte des Polizeiabschnitt 31 stellten nach Abschluss der Löscharbeiten der Berliner Feuerwehr bei zwei nebenstehenden Autos ebenfalls Beschädigungen fest, welche durch die Hitzeeinwirkung entstanden sind. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.