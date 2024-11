Verletzter nach Messerattacke

Nr. 2203

In Tempelhof wurde gestern Abend ein Mann mutmaßlich durch ein Messer schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der 30-jährige Geschädigte gegen 18.15 Uhr im Bereich Tempelhofer Damm Ecke Ringbahnstraße unterwegs, als er vermutlich auf den weiteren Mann traf. Aus bisher nicht bekannten Gründen verletzte der Unbekannte den Geschädigten mit einem Messer am Arm. Einsatzkräfte versorgten die stark blutende Verletzung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er notoperiert wurde und anschließend stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).