Mann wird erst homophob beleidigt und dann geschlagen

Nr. 2201

Gestern Abend soll ein Mann im Ortsteil Tiergarten zunächst homophob von zwei Männern beleidigt und anschließend von einem der beiden geschlagen worden sein. Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei Männer im Alter von 26 und 30 Jahren gegen 20 Uhr ein Restaurant in der Potsdamer Straße und setzten sich an einen reservierten Tisch. Als der 31-jährige Angestellte die Männer ansprach, sollen diese ihn unvermittelt homophob beleidigt haben. Als er die Tatverdächtigen daraufhin zum Gehen aufforderte, schlug ihm der 30-Jährige ins Gesicht. Alarmierte Einsatzkräfte trafen die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort an und wurden von dem 30-Jährigen bei der Aufnahme des Sachverhalts ebenfalls beleidigt. Der Geschädigte verspürte Schmerzen im Gesicht, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Abschnittskommissariat der Polizeidirektion 2 (West).