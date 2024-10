Verkehrsunfall mit Tram – E-Scooter-Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Nr. 2200

In der vergangenen Nacht kam es in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 32-Jähriger mit einem Miet-E-Scooter gegen 1 Uhr die Scheffelstraße in Fahrtrichtung Eldenaer Straßenbrücke. Ein 59-jähriger Tramfahrer befuhr die Scheffelstraße in Fahrtrichtung Möllendorffstraße. Auf Höhe der Scheffelstraße/ Alfred-Jung-Straße verließ der 32 Jahre alte Mann den Bereich der Baustelle über eine Öffnung in den Fließverkehr und übersah die Tram. Eine eingeleitete Gefahrenbremsung des Tramfahrers konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der 32-Jährige stürzte zu Boden und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tramfahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.