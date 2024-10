Stichverletzungen nach Streitigkeiten

Nr. 2199

Aus bislang ungeklärter Ursache wurden zwei junge Männer gestern Abend in Neukölln verletzt. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 54 erhielten gegen 21.15 Uhr Kenntnis von einer Auseinandersetzung unweit des Von-der-Schulenburg-Parks. In der Sonnenallee Ecke Planetenstraße angekommen, machten zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren auf sich und ihre Verletzungen aufmerksam. Dabei wies der Jüngere eine Stichverletzung im Bauchbereich und der ein Jahr ältere Mann eine Stichverletzung im Bereich der rechten Schulter auf. Konkrete Angaben zum vorangegangenen Sachverhalt sowie den beiden unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen wollten sie nicht machen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser, in denen sie vorsorglich aufgenommen wurden. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.