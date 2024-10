Misslungener Taschenraub

Nr. 2198

Gestern Abend versuchten zwei Unbekannte in Buckow von einem Motorrad aus die Aktentasche eines Mannes zu rauben. Gegen 20 Uhr stieg ein 34-jähriger Mann auf der Straße In den Gärten aus seinem Pkw und wollte nach Hause gehen. Von einem Nachbarparkplatz nährten sich unterdessen zwei Männer auf einem Motorrad und sprachen ihn zunächst an. Dann versuchten sie ihm seine Aktentasche zu entreißen und schlugen ihm dabei mit einem Gegenstand ins Gesicht. Als dies scheiterte und die Ehefrau des Geschädigten hinzukam, sprühten die Männer Reizstoff in Richtung des Geschädigten und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinzualarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr brachten den 34-Jährigen mit Verletzungen an Kopf und Hand in ein Klinikum, wo er ambulant behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).