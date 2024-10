Mehrere Verletzte und eine Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Nr. 2197

Gestern Abend ereignete sich in Mahlsdorf ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 46-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens gegen 18.20 Uhr die Straße Alt-Mahlsdorf auf der linken Fahrbahn in Richtung Hoppegarten. Der 44-jährige Fahrer eines Kleintransporters, der rechts daneben in gleicher Richtung fuhr, versuchte diesen zu überholen und links einzuscheren, unterschätzte jedoch den Abstand und es kam zu einem Aufprall. Hierdurch wurde der Kleintransporter über einen Grünstreifen auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit einem 46-jährigen Autofahrer kollidierte. Hiernach prallte der Transporter gegen eine Straßenlaterne, die auf die Fahrbahn stürzte. Die Straße Alt-Mahlsdorf war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme zwischen Landsberger Straße und Gewerbestraße für beide Fahrtrichtungen bis gegen 20 Uhr gesperrt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fahrer des Kleintransporters und den des Pkws in Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden. Der Fahrer des 7,5-Tonners blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).