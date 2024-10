Auf Baustelle überfallen

Nr. 2194

Gestern Vormittag sollen drei Männer auf einer Baustelle in Charlottenburg überfallen worden sein. Nach ersten Erkenntnissen sollen die 21-, 41- und 49-jährigen Männer auf einer Baustelle an der Hardenbergstraße gearbeitet haben, als gegen 12 Uhr zwei Männer die Baustelle betraten und die Arbeiter zur Aushändigung ihrer Wertgegenstände aufforderten. Der später festgestellte 38-jährige mutmaßliche Räuber und sein unbekannt gebliebener Komplize sollen die Gruppe mit einer Schreckschusswaffe und jeweils mit Baseballschlägern bedroht haben. Nachdem die Gruppe ihre Handys und Geldbörsen auf den Boden gelegt hatte, soll der 41-Jährige einen der Baseballschläger ergriffen und sich zur Wehr gesetzt haben. Der 38-jährige Angreifer wurde dabei am Arm verletzt und schoss mit der Schreckschusswaffe in Richtung des Kopfes des Bauarbeiters. Die beiden Angreifer flüchteten daraufhin. Vorbeifahrende Kräfte der 35. Einsatzhundertschaft nahmen den 38-Jährigen kurze Zeit später in der Fasanenstraße fest, wobei dem anderen Angreifer die Flucht gelang. Wegen seiner Armverletzung brachten Rettungskräfte den Angreifer zunächst in ein Krankenhaus. Aus diesem ist er anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) überstellt worden.

Der 41-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Kräfte fanden später sowohl die mutmaßliche Tatwaffe, als auch ein Teil der Gegenstände der Bauarbeiter in einem Gebüsch stellten alles sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.