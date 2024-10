Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2193

Gestern früh wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Wismarer Straße in Richtung Appenzeller Straße, als er gegen 6.50 Uhr einen 23-jährigen Fußgänger an der Kreuzung Wismarer Straße Ecke Goerzallee anfuhr. Laut Zeugenaussagen soll der Fußgänger zu diesem Zeitpunkt bei roter Ampel die Straße überquert haben. Er erlitt Verletzungen am Rumpf und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).