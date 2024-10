Radfahrer durch Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2192

Gestern Abend erlitt ein Radfahrer in Schöneberg durch einen Verkehrsunfall Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 66-jährige Radfahrer gegen 18.25 Uhr die Peter-Vischer-Straße in Richtung Rubensstraße und soll dabei die Vorfahrt eines 64-jährigen Smartfahrers missachtet haben. Dies führte zum Zusammenstoß und zum Sturz des Radlers, der sich am Kopf verletzte. Hinzualarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Verletzten in ein Klinikum, wo er stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).