Discounter überfallen

Nr. 2189

Drei maskierte und schwarz gekleidete Männer überfielen gestern Abend einen Supermarkt in Hellersdorf. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeuginnen und Zeugen betraten gegen 21.30 Uhr drei Männer den Discounter in der Neue Grottkauer Straße. Zwei der Tatverdächtigen forderten jeweils unter Vorhalt von Schusswaffen von der 45-jährigen Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Ein 18-jähriger Mitarbeiter eilte ihr zu Hilfe und übergab nach Aufforderung einem der mutmaßlichen Räuber die Kassenlade. Der dritte Mann stand im Eingangsbereich des Supermarktes und hielt ein Messer in seiner Hand. Das Trio flüchtete zu Fuß mit der Beute in Richtung Etkar-André-Straße. Personen wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Jedoch stand die Kassiererin deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Frau ambulant vor Ort. Die Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden durch die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.