Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 2188

Gestern Vormittag wurden Polizeikräfte zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer nach Pankow gerufen. Der 61-Jährige befuhr ersten Erkenntnissen nach gegen 11.15 Uhr die Neumannstraße in Richtung Binzstraße. Zur gleichen Zeit fuhr der 63-jährige Autofahrer mit seinem Tesla die Arnold-Zweig-Straße in Richtung Max-Lingner-Straße und missachtete die Vorfahrt des Radfahrers. Im Kreuzungsbereich der Neumannstraße/Arnold-Zweig-Straße kam es zum Zusammenstoß in dessen Folge der 61-Jährige stürzte. Er verletzte sich am Kopf und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalls übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).