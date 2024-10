Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nr. 2184

Heute früh wurde ein Mann nach einem Brand an einem Supermarkt in Wannsee festgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand brannten gegen 3.30 Uhr mehrere Gegenstände an der Rückseite des Marktes in der Königstraße. Das Feuer griff auch auf das Gebäude über und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 43 nahmen noch in der Nähe einen Tatverdächtigen im Alter von 48 Jahren fest. Er wurde einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt, welches die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.