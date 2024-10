Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei such Zeuginnen und Zeugen

Nr. 2183

Mit der Bitte um Mithilfe wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Am Vormittag des 3. Juli 2024 ereignete sich in Reinickendorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau von einem Unbekannten mit einem Pkw verletzt wurde. Gegen 11.15 Uhr habe die 81-Jährige die Scharnweberstraße betreten, wo sie kurz nach Überqueren der Mittelinsel von einem schwarzen Personenwagen angefahren und verletzt wurde. Statt Rettungskräfte oder die Polizei zu informieren, fuhr der tatverdächtige Kraftfahrer die Seniorin zunächst zu einer Kaufland-Filiale an der Ollenhauer Straße 122 und dann zu einem Supermarkt an der Ollenhauer Straße 106, wo er jeweils ihre Einkäufe bezahlte. Anschließend brachte er die Frau zu ihrer Wohnanschrift an der Zobeltitzstraße. Dort klagte sie über Hüftschmerzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

ca. 1,80 m groß

schlanke Gestalt

30 bis 40 Jahre alt

langes, dunkles Haar

westasiatischer Phänotyp

gute Kenntnisse der deutschen Sprache

auffälliger, mit einem bräunlichen Edelstein besetzter, Ring an einer Hand

auffällige, mit Motiven bedruckte Jacke

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrzeugführer und/oder dem Fahrzeug machen können.

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in Berlin-Niederschönhausen unter den Telefonnummern (030) 4664-172800 und entgegen. Ebenso können Sie Hinweise an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle richten.