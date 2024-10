Drei Festnahmen auf einem Flohmarkt

Nr. 2182

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte drei mutmaßliche Hehler auf einem Flohmarkt in Steglitz fest. Nach ersten Erkenntnissen sollen ein 23-jähriger Mann sowie zwei Frauen im Alter von 29 und 40 Jahren gestohlene Waren auf dem Hermann-Ehlers-Platz angeboten haben. Als Beamte des Polizeiabschnitts 45 gegen 14.00 Uhr den Flohmarkt betraten und von den Verkäufern erblickt wurden, fingen diese hektisch an, die Waren in Tüten zu verpacken und zu verstecken. Bei der Überprüfung des Verkaufsstandes stellten die Kräfte diverse neuwertige Kosmetika und Kleidungsstücke sowie dazugehörige abgetrennte Sicherungen fest. Die gesamte Ware wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den 23-Jährigen bereits ein Haftbefehl vorlag, da er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Nach Zahlung dieser kam er wieder auf freien Fuß. Da die Identität der 29-Jährigen am Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, kam sie zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).