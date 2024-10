Gegen Baum und Laterne gefahren

Nr. 2180

In Französisch Buchholz verletzte sich gestern Morgen ein Autofahrer derart, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr der 23-Jährige mit einem Mercedes-Benz gegen 6.15 Uhr die Blankenburger Straße in Richtung Pasewalker Straße. In einer Rechtskurve kurz vor der Pasewalker Straße, auf Höhe der Zimbelstraße, kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge fuhr er zunächst gegen einen Baum mit dazugehörigem Schutzbügel, anschließend gegen das Bord eines Gleisbettes auf der Pasewalker Straße und kam nach der Kollision mit einer Laterne zum Stehen. Noch bevor das Auto in Brand geriet, konnte sich der Fahrer aus dem Wagen retten. Zum Ort gerufene Feuerwehrkräfte löschten die Flammen. Den Fahrer brachten Rettungskräfte mit einer Fraktur im Rückenbereich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0 Promille. Der Mann konnte keine europäische Fahrerlaubnis vorweisen. Das Fahrzeug wurde als Beweismittel beschlagnahmt und auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Die Pasewalker Straße war zwischen Blankenburger Straße und Blankenburger Weg für etwa drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verkehrsunfalls übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).