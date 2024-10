Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen

Nr. 2178

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Lübars alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 73-jährige Autofahrerin gegen 17.25 Uhr den Zabel-Krüger-Damm in Fahrtrichtung Lübars und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen eines 60-Jährigen. Durch den Zusammenstoß sei dessen Wagen rückwärts gegen einen geparkten Kleintransporter geprallt. Auch einem hinter der 73-Jährigen fahrenden 81-Jährigem gelang es nicht mehr zu bremsen, so dass er seinerseits auf den Wagen der Frau auffuhr. Die 73-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an und werden vom Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.