Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Gestern Nachmittag wurde ein einjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll das Kind gegen 16.20 Uhr im Beisein seiner 21-jährigen Mutter sowie einer befreundeten Frau und deren Kindern den Mariendorfer Damm entlanggelaufen sein. Im Kreuzungsbereich Hundsteinweg / Körtingstraße und Mariendorfer Damm habe die Gruppe die Körtingstraße bei grün abstrahlender Fußgängerampel überquert, wobei das kleine Mädchen den anderen hinterhergelaufen sei. Ein 42-jähriger Autofahrer übersah das Kind beim Abbiegen und fuhr es an. Die Einjährige erlitt Verletzungen an den Beinen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.