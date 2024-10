Tödlicher Verkehrsunfall

Nr. 2176

In der vergangenen Nacht verstarb ein Mann in Folge eines Verkehrsunfalls in Altglienicke. Nach ersten Erkenntnissen soll der 22-Jährige gegen 2.50 Uhr die Germanenstraße aus Richtung Germanenplatz in Fahrtrichtung Wendenstraße befahren haben. Kurz nach der Einmündung Frankenstraße soll der Wagen des Mannes mit dem rechten Bordstein kollidiert sein, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Straßenbäume. Anschließend kam das Fahrzeug an einem Gartentor zum Stehen. Der 22-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Die Germanenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 8.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.