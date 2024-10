Mann bedroht Polizeikräfte mit Schreckschusswaffe - Festnahme

Nr. 2175

Gestern Abend kam es zu einem tätlichen Angriff und einer Bedrohung mittels Schusswaffe in einer Polizeiliegenschaft in Wittenau. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 59-jähriger Mann gegen 20.15 Uhr die Wache des Polizeiabschnitts 12 am Nordgraben betreten und versucht haben, in den dortigen Sicherheitsbereich einzudringen. Anschließend habe der Tatverdächtige eine Schreckschusswaffe gezogen und die anwesenden Beamtinnen und Beamten damit bedroht. Die Kräfte brachten den Tatverdächtigen in der Folge zu Boden und nahmen ihn fest. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Bei einer Durchsuchung des Mannes konnte weiterhin ein Schlagring sowie mehrere mutmaßlich mit Drogen gefüllte Gefäße und verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden werden. Er wurde zur Durchführung der erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.