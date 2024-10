Fremdenfeindliche Beleidigung eskaliert

Nr. 2174

Gestern Abend kam es in Neu-Hohenschönhausen zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen einem Mann und drei Jugendlichen. Gegen 18 Uhr soll der 43-Jährige auf dem Gehweg des Prerower Platzes den 15-Jährigen, der in Begleitung zweier Freunde war, fremdenfeindlich beleidigt haben. Daraufhin soll das Trio dem Älteren bis in ein dortiges Einkaufszentrum gefolgt sein. Dort habe sich der Tatverdächtige umgedreht und versucht, einen der Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Die Jugendlichen sollen daraufhin den 43-Jährigen beleidigt und mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Einer der Angreifer habe am Rucksack des Mannes gezogen, sodass dieser zu Boden gestürzt sei. Am Boden liegend habe einer der tatverdächtigen Jugendlichen versucht, den Mann gegen den Kopf zu treten. Als ein Sicherheitsmitarbeiter des Centers zu Hilfe kam, ließ das Trio von ihm ab. Zwei von ihnen flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung, der 15-Jährige wurde durch den Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die beiden anderen Jugendlichen konnten unerkannt den Ort verlassen. Der 43-Jährigen erlitt Verletzungen an den Händen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Einsatzkräfte stellten die Identitäten beider Tatverdächtigen fest und entließen sie im Anschluss. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin führt die weiteren Ermittlungen.