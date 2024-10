Fünf mutmaßliche Räuber auf frischer Tat gestellt

Nr. 2173

In der vergangenen Nacht gelang Einsatzkräften die Festnahme von fünf mutmaßlichen Raubtätern in Friedrichshain auf frischer Tat. Nach ersten Erkenntnissen beobachteten Fahnder und Fahnderinnen der Polizei Berlin gegen 4.40 Uhr eine fünfköpfige Personengruppe im Alter von 24, 19, 19, 17 und 15 Jahren, die auf der Warschauer Straße in Richtung Frankfurter Allee liefen. Die Tatverdächtigen setzten ihren Weg auf der Mittelinsel fort, wo sie auf einen 27-jährigen Mann trafen, der auf einer Bank saß. Mittels einer Glasflasche attackierten Tatverdächtigen den alkoholisierten Mann und raubten ihn aus. Die Kräfte griffen zu und nahmen die Tatverdächtigen fest. Der 27-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde sowie mehrere Prellungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen wurden für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert und sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.