Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und drei Pkw

Nr. 2172

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Tempelhof alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 47-jähriger Lkw-Fahrer auf der A100 gegen 13.20 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Alboinstraße aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren haben. In der Folge geriet der Lastwagen von dem rechten in den linken Fahrstreifen und touchierte dadurch die dort fahrenden Wagen eines 28-jährigen Mannes und einer 23-jährigen Frau. Der 28-Jährige geriet durch die Kollision ins Schleudern und stieß seinerseits mit dem Auto eines 31-Jährigen zusammen. Nachdem der Sattelzug gegen die Schutzplanke geprallt war, kam er zum Stehen. Der 47-jährige Fahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen der anderen drei Wagen wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht, konnten diese jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.