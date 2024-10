Nr. 2171

In Schöneberg soll ein Mann in der vergangenen Nacht zwei Personen homophob beleidigt und bedroht haben. Nach ersten Erkenntnissen standen die beiden Personen im Alter von 23 und 29 Jahren auf dem Gehweg der Kreuzung Bülowstraße Ecke Frobenstraße, als sie vom 19-jährigen Tatverdächtigen homophob beleidigt und bedroht wurden. In der Nähe befindliche Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen. Sie stellten seine Personalien fest und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit ihm durch, der einen Wert von mehr als 1,7 Promille ergab. Anschließend durfte er seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.