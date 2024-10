Mann niedergestochen

Nr. 2170

Heute früh erlitt ein Mann vor einer Bar in Friedrichshain eine Stichverletzung. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand sei der 43-Jährige in Begleitung eines weiteren Mannes kurz vor 7 Uhr aus einem Taxi in der Frankfurter Allee ausgestiegen und dort unvermittelt von zwei Tatverdächtigen attackiert worden. Dabei sollen die zwei mutmaßlichen Angreifer dem Mann eine Stichverletzung am Bauch zugefügt haben und seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 43-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.