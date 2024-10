Einsatzwagen an Verkehrsunfall beteiligt

Nr. 2169

Bei einem Verkehrsunfall in Tegel, an welchem auch ein Streifenwagen der Polizei Berlin beteiligt war, wurde gestern Abend ein Fußgänger verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die Funkwagenbesatzung gegen 18 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn die Berliner Straße in Richtung Gorkistraße, als an der Ecke Brunowstraße ein 36-jähriger Fußgänger plötzlich von links auf die Fahrbahn trat. Der Einsatzwagen, der mit zwei Polizisten besetzt war, fuhr den alkoholisierten Mann an. Der 36-Jährige zog sich eine Kopfverletzung zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme erfolgte. Die beiden Polizisten blieben körperlich unverletzt, traten jedoch vom Dienst ab, da sie unter dem Eindruck des Geschehens standen. Für die Unfallaufnahme war die Busspur der Berliner Straße bis etwa 21.20 Uhr ab Brunowstraße bis Gorkistraße gesperrt, wovon auch der Buslinienverkehr betroffen war. Wie bei solchen Sachverhalten üblich, hat der Verkehrsermittlungsdienst einer anderen Polizeidirektion, in diesem Fall der Direktion 4 (Süd), die weiteren Ermittlungen übernommen.