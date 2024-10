Mann mit Schere attackiert

Nr. 2167

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Reinickendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 23.10 Uhr zu einem Streit unter Nachbarn in der Epensteinstraße gekommen sein. Ein 43-jähriger Mann habe im Zuge dessen die Wohnung eines 53-Jährigen aufgesucht und mehrfach mit einer Schere auf sein Gegenüber eingestochen. Anschließend verständigte der Tatverdächtige einen weiteren Nachbarn und alarmierte gemeinsam mit ihm den Notruf. Der 53-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Rumpfes, des Bauches und der Beine. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Der 43-jährige wurde festgenommen und für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.