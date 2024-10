Brand beschädigt mehrere Fahrzeuge

Nr. 2166

Heute früh brannten in Wilmersdorf zwei Autos vollständig aus, ein weiterer Pkw und ein Zaun wurden durch die Hitze beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen stellte eine 62-jährige Anwohnerin der Hanauer Straße gegen 4 Uhr brennende Fahrzeuge an der Straße fest und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Diese löschte das Feuer, konnte jedoch das Ausbrennen zweier Pkw und hitzebedingte Schäden an einem dritten Fahrzeug nicht verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts.