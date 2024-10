Seniorin mit Waffe überfallen

Nr. 2164

Gestern Nachmittag ist eine Seniorin in Neu-Hohenschönhausen unter Vorhaltung einer Waffe ausgeraubt worden. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen war die 86-jährige Frau mit ihrem Rollator vom Einkauf kommend gegen 16 Uhr auf dem Gehweg der Straße Rotkamp unterwegs. Ein Unbekannter näherte sich ihr von hinten zu Fuß und hielt ihr einen Gegenstand in den Rücken. Als sie sich zu ihm umdrehte, bemerkte sie eine Waffe in der Hand des Mannes. Der Unbekannte forderte sie unter Gewaltandrohung auf, ihm ihr Geld auszuhändigen und schubste die ältere Dame, so dass diese auf ihre Knie fiel. Anschließend ergriff der Räuber den Einkaufsbeutel mit dem Portemonnaie vom Rollator der Seniorin und entfernte sich vom Tatort. Zwei Anwohner wurden unter anderem durch die Hilferufe der Seniorin auf den Vorfall aufmerksam und konnten den Mann auf dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Straße Rotkamp stellen. Im weiteren Verlauf war es dem Tatverdächtige jedoch möglich, ohne Beute in unbekannte Richtung zu flüchten. Der Seniorin konnten ihre Habseligkeiten vollständig zurückgegeben werden. Sie wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die Waffe, eine Schreckschuss- und Reizstoffpistole, ließ der Tatverdächtige vor Ort zurück. Sie wurde als Beweismittel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall des schweren Raubes führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost).