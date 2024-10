Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Nr. 2163

Gestern Vormittag verletzte sich ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw im Ortsteil Westend. Gegen 10 Uhr befuhr der 62-jährige Motorradfahrer die Platanenallee Richtung Knobelsdorffstraße, als eine 53-jährige Autofahrerin, die zuvor am Straßenrand parkte, mit ihrem Hyundai in den Fließverkehr einfahren wollte. Hierbei stieß die Frau mit ihrem Fahrzeug mit dem Motorradfahrer zusammen, der dadurch stürzte und sich an der Hüfte verletzte. Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen in ein Krankenhaus, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).