Festnahme nach Messerangriff

Nr. 2161

Gestern früh nahmen Einsatzkräfte in Lichterfelde einen Mann fest, nachdem dieser einen anderen Mann mit einem Messer verletzt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen sei es gegen 5 Uhr zu einem Streit zwischen den beiden Männern in einer Gemeinschaftsunterkunft am Ostpreußendamm gekommen. In dessen Verlauf verletzte der 26-Jährige den 19-Jährigen mit einem Messer. Nach dem Angriff soll der 26-Jährige dem Verletzten mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Der 19-Jährige konnte anschließend aus dem Zimmer des Tatverdächtigen flüchten. Am S-Bahnhof Lichterfelde Süd wurde ein Zeuge auf den Verletzten aufmerksam und alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er nach einer Operation stationär verblieb. Der Tatverdächtige wurde durch Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamts in seinem Zimmer festgenommen. Hierbei wurde dieser verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, von wo aus er nach einer ambulanten Behandlung und einer richterlich angeordneten Blutentnahme entlassen wurde. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund der Auseinandersetzung, übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).