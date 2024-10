Radfahrerin nach Unfall mit Tram lebensbedrohlich verletzt

Nr. 2160

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Tram und einer Radfahrerin nach Marzahn gerufen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 45-Jährige den Radweg der Wuhletalstraße Richtung Seelgrabenpark und bog nach links in die Wuhletalstraße ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit der in gleicher Richtung fahrenden Tram. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen an den Armen, Beinen und am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der 59-jährige Tramfahrer stand unter dem Eindruck der Geschehnisse und wurde zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Die Wuhletalstraße war für die Verkehrsunfallaufnahme bis in die Abendstunden für den Fahrzeugverkehr und den ÖPNV beidseitig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).