Überfall auf Tankstelle

Nr. 2159

Gestern Abend überfielen zwei bisher unbekannt gebliebene Männer eine Tankstelle in Reinickendorf. Nach ersten Erkenntnissen betraten die beiden Maskierten die Tankstelle am Kurt-Schumacher-Damm gegen 20.50 Uhr. Einer der beiden soll dabei eine Schusswaffe gezeigt haben und forderte die Angestellte zur Herausgabe von Geld und Zigaretten auf. Die 19-jährige Mitarbeiterin kam der Forderung nach und gab beides heraus. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit der Beute zu Fuß in Richtung Kurt-Schumacher-Platz. Eine Absuche nach ihnen verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).