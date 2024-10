Verfassungsfeindliche Parolen nach Sachbeschädigung

Nr. 2155

Gestern Nachmittag rief ein festgenommener Mann in Mitte verfassungsfeindliche Parolen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann zunächst gegen 16.30 Uhr in der Behrenstraße die Schranke einer Tiefgarageneinfahrt aus ihrer Verankerung gerissen haben. Anschließend flüchtete er. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 38-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später noch in der Nähe fest. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen zeigte der Festgenommene den sogenannten Hitlergruß und rief verfassungsfeindliche Parolen in Richtung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Auf seinem Reisepass, mit dem er sich auswies, waren ebenfalls verfassungsfeindliche Symbole aufgebracht. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einem Polizeigewahrsam kam er wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.