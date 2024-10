Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Nr. 2154

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 61-jähriger Radfahrer gegen 17.15 Uhr die Köthener Straße aus Richtung Reichpietschufer kommend in Richtung Stresemannstraße befahren haben. Kurz vor der Einmündung Bernburger Straße überquerte eine 52-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Dem 61-Jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Radfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.