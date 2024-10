Zusammenstoß mit Hebebühne

Nr. 2153

In Folge eines Verkehrsunfalls, der sich vergangene Nacht in Charlottenburg ereignete, kamen zwei Männer in Krankenhäuser. Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr eine 22-jährige Autofahrerin gegen 23.10 Uhr den Kurfürstendamm in Richtung U-Bahnhof Uhlandstraße. Kurz hinter der Kreuzung zur Joachimsthaler Straße überfuhr die junge Frau mit ihrem Smart mehrere auf dem linken Fahrstreifen aufgestellte Warnbaken und stieß in der Folge mit dem Stützfuß einer Arbeitsbühne zusammen. Diese wurde zum Unfallzeitpunkt für die Befestigung von Lichterketten genutzt und befand sich ebenfalls auf der Fahrbahn.

Während die Autofahrerin unverletzt blieb, erlitt ihr 18-jähriger Beifahrer eine Platzwunde am Kopf, für deren Behandlung ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus brachten. Weiter wurde ein 24-Jähriger, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Hebekorb der Arbeitsbühne befand, verletzt. Er soll in Folge des Zusammenstoßes kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben und kam zur ambulanten Behandlung seiner Knie- und Nackenschmerzen ebenfalls in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen. Sie dauern an.