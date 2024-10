Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2150

Gestern Nachmittag ereignete sich in Kaulsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 65-Jähriger gegen 15.10 Uhr mit einem Auto die Hellersdorfer Straße in Richtung Bauerwitzer Weg. Zu diesem Zeitpunkt betrat ein Neunjähriger mit seinem Tretroller die Fahrbahn, um diese in Laufrichtung Finsterberger Straße zu überqueren. Der Autofahrer fuhr den Jungen an, der infolgedessen stürzte und Kopfverletzungen erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus, wo es zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.