Mädchen auf Klassenfahrt mit Hammer angegriffen

Nr. 2147

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Friedrichshain alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei 15-jährige Mädchen, die sich im Rahmen einer Klassenfahrt in Berlin in einem Hotel am Stralauer Platz aufhielten, gegen 14.50 Uhr durch einen unbekannten Tatverdächtigen angegriffen worden sein. Der Mann soll die beiden Jugendlichen zunächst aus der Lobby bis zu ihrem Zimmer verfolgt haben. Als die Schülerinnen ihre Zimmertür öffneten, soll der Fremde sie unvermittelt von hinten attackiert und mit einem Hammer auf sie eingeschlagen haben. Einem der Mädchen gelang es zu flüchten und Hilfe zu rufen. Der Tatverdächtige sei in der Folge aus dem Zimmer der Mädchen geflohen. Eine der Jugendlichen erlitt durch den Angriff eine Kopfplatzwunde und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Freundin zog sich Hautabschürfungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.