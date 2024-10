Nr. 2143

Gestern Morgen wurde an einem Abgeordnetenbüro in Moabit eine Schmiererei entdeckt, die Unbekannte dort hinterlassen hatten. Gegen 8 Uhr bemerkte ein Zeuge einen Schriftzug mit Bezug zum Nahostkonflikt auf einem heruntergelassenen Rollo des Büros in der Oldenburger Straße und alarmierte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen zur Sachbeschädigung übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.