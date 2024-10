Schmiererei an Parteigeschäftsstelle

Nr. 2142

Gestern Abend wurde an der Geschäftsstelle einer Partei im Ortsteil Wilhelmstadt eine Schmiererei durch Unbekannte festgestellt. Gegen 19.30 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter ein Hakenkreuz an einer Fensterscheibe der Geschäftsstelle in der Pichelsdorfer Straße und meldete dies seinem Vorstand. Dieser alarmierte die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen zur Sachbeschädigung und zur Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen übernommen.