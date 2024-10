Täter nach Raub auf Tankstelle flüchtig

Nr. 2141

Gestern Abend raubten zwei bisher Unbekannte Geld und Zigaretten aus einer Tankstelle in Weißensee. Nach ersten Erkenntnissen betraten die zwei Täter um kurz vor 21 Uhr die Tankstelle in der Berliner Allee und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld vom 30-jährigen Angestellten. Der Täter mit der Schusswaffe begab sich hinter den Verkaufstresen, entwendete Geld aus der Kasse und entnahm Zigaretten aus der Auslage. Nachdem die Unbekannten noch das Portemonnaie des 30-Jährigen erlangten, flüchteten sie in Richtung der Piesporter Straße. Der Angestellte blieb unverletzt. Eine anschließende Absuche nach den Männern durch alarmierte Polizeikräfte, auch aus der Luft mittels Polizeihubschrauber, verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hat ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.