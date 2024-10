Überfall auf Supermarkt endet ohne Beute

Nr. 2140

Gestern Abend überfielen zwei bisher unbekannt gebliebene Männer einen Supermarkt in Britz. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Maskierten den Laden am Buckower Damm um kurz vor 22 Uhr. Einer der Männer begab sich sofort zu einem 31-jährigen Sicherheitsmitarbeiter und sprühte diesem Pfefferspray ins Gesicht. Danach bedrohte er den Mann mit einer Eisenstange und zwang ihn, sich auf den Boden zu legen. Der zweite Mann ging direkt zu einer 67-jährigen Kassiererin und verlangte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Seine Forderung unterstrich er zunächst mit einem Schuss in die Decke und gab erneut einen Schuss auf Höhe ihres Kopfes ab, nachdem die Frau seiner Forderung nicht nachkam. Dennoch gab die Frau kein Geld heraus und machte lautstark auf den Überfall aufmerksam, woraufhin das Duo schließlich ohne Beute aus dem Geschäft flüchtete. Eine Absuche nach ihnen durch alarmierte Polizeikräfte, auch unter Beteiligung des Polizeihubschraubers, verlief ohne Erfolg. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den Sicherheitsmann vor Ort, die Frau wollte sich zunächst ärztlich nicht behandeln lassen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).