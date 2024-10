Brennende Autos

Nr. 2139

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat gestern Abend die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung in Charlottenburg-Nord übernommen. Ein Passant, der gegen 21.45 Uhr im Friedrich-Olbricht-Damm unterwegs war, stellte ein am Fahrbahnrand parkendes und brennendes Auto fest, dessen Flammen im weiteren Verlauf auf ein weiteres Fahrzeug übergriffen. Mit Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 24 stellten diese in einiger Entfernung einen weiteren brennenden Wagen fest. Die ebenfalls zum Ort alarmierte Feuerwehr löschte die Brände, bei denen niemand verletzt wurde. Ob und inwiefern diese Brandstiftungen mit zwei weiteren aus Juni und September 2024 am selben Ort zusammenhängen, zu denen die Polizei Berlin aktuell im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet, wird im Rahmen der andauernden Ermittlungen geprüft.