Festnahme nach Pkw-Diebstahl

Nr. 2138

Gestern Abend wurde ein mutmaßlicher Autodieb in Rudow festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der 38-jährige Besitzer eines Kia gegen 21.40 Uhr, dass sein in der Lettberger Straße geparkter Wagen entwendet wurde. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Durch die Ortung seines Fahrzeugs teilte er der Polizei die wechselnden Standorte seines Wagens mit. Die Einsatzkräfte stoppten das Fahrzeug schließlich auf der BAB 115, einige Meter vor der Anschlussstelle Spanische Allee. Der Fahrer versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, wurde aber nach kurzer Verfolgung festgenommen. Beim Verlassen des Autos rollte der Wagen noch weiter und stieß gegen das davorstehende Polizeifahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden. Bei der Festnahme des 46-jährigen mutmaßlichen Autodiebes erlitt ein Beamter Verletzungen und musste seinen Dienst anschließend beenden, um sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Der Festgenommene kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und wurde der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.