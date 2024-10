Nr. 2136

In Neukölln haben gestern bisher Unbekannte ein Wahlkreisbüro beschmiert. Ein Polizeibediensteter bemerkte die beiden pro-palästinensischen Schriftzüge gegen 12.40 Uhr an der Eingangstür des Büros in der Schierker Straße. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.